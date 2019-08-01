В московской школе распылили газ: семилетний мальчик попал в больницу

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-01T18:15:17+03:00

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Семилетний мальчик оказался в больнице после того, как ему в ухо прыснули из газового баллончика для отпугивания собак. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Все случилось днем в среду, 31 июля, в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 на Ленинградском проспекте. По словам матери пострадавшего, одна из учениц принесла на занятия баллончик, который папа дал ей для самообороны. В какой-то момент устройство выпало из кармана девочки, и его подобрал другой ребенок. Именно он случайно и попал своему другу газом в левое ухо.

Мальчика тут же доставили в детскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского. Школьник получил химический ожог ушной раковины 1 степени. К настоящему моменту его уже отпустили домой.

Полиция продолжает изучать все обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал, что похожий инцидент произошел в одной из уфимских школ весной этого года. Подростки заигрались с газовым баллончиком и случайно привели его в действие. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU