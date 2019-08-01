Спутник «ВДНХ-80» из космоса известил радиолюбителей о юбилее выставки

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-01T20:02:41+03:00

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Спутник «ВДНХ-80» 1 августа, в день рождения ВДНХ, передал с космической орбиты сигнал о юбилее выставки. Малый космический аппарат известил радиолюбителей всего мира о круглой дате, послав им аудиосообщение с текстом «80 лет ВДНХ». Спутник также отправил в эфир телеметрию с данными о космической погоде, сообщает пресс-служба ВДНХ. Сеанс космической связи прошел в калужском Центре управления полетами с 13:30 до 13:40.

Сообщение о юбилее выставки стало первым радиосигналом, посланным спутником на Землю. Космический аппарат «ВДНХ-80» был запущен в космос 5 июля этого года, спутник создали ученые НИИ ядерной физики МГУ при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Уже месяц исследователи «обкатывают» аппарат на орбите, проверяя работу солнечных датчиков, радиомодулей, прохождение команд. Данные о космической погоде и другая информация поступает в ЦУП НИИЯФ МГУ. После стартового этапа работы эксперты решили, что спутник может ретранслировать сигналы, поступающие с Земли, на все станции в радиолюбительском диапазоне. Сообщение о юбилее ВДНХ стало дебютом космического аппарата в эфире. Планируется, что спутник и дальше будет передавать сигналы о важных событиях из жизни ВДНХ.

Сообщение о юбилее выставки отследили радиолюбители из разных регионов России — от Благовещенска до Саранска, а также из-за рубежа, от Германии до Эквадора. Сигнал с малого космического аппарата транслируется на частоте 436.500 MHz MOBITEX 4800bd.

В день рождения ВДНХ, 1 августа, в центре «Космонавтика и авиация» появилось место оператора связи со спутником «ВДНХ-80». Монитор с передаваемыми аппаратом данными, установили в зоне «КБ-3. Космодром будущего» в интерактивном пространстве ЦУП. Планируется, что здесь же поставят копию спутника. К слову, сам он совсем небольшой: его вес — около трех килограммов, а длина — 34 сантиметра. Все желающие не только смогут узнать о принципах работы спутника, но и поучаствовать в сеансе космической связи и принять телеметрию, которую «ВДНХ-80» передает с орбиты.

ИСТОЧНИК KP.RU