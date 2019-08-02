2019-08-02T13:14:15+03:00
Общество

ВЦИОМ: 69 % россиян поддерживает действия властей в ходе акции 27 июля

Большинство жителей страны считают, что власть должна действовать по закону, даже если приходится принимать жесткие меры
Ксения БОГДАНОВА
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Большинство россиян одобряют жесткие действия властей во время несанкционированного митинга 27 июля. В ходе опроса ВЦИОМ 69% жителей страны высказались в поддержку жестких действий по отношению к участникам незаконной акции в центре Москвы. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Участвовавшим в социологическом исследовании россиянам предложили ответить на вопрос: согласны они или нет, что в подобных ситуация власть должна действовать по закону, даже если приходится принимать жесткие меры. В Москве на него ответили утвердительно 61% респондентов, в других регионах России — 69%. Ответ «скорее не согласен» дали 26% жителей столицы (по России — 23% респондентов), еще 13% москвичей затруднились с ответом (среди жителей регионов — 8%).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. При этом большинству москвичей (83%) известно об акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля. Среди россиян о несанкционированном митинге слышали 59% опрошенных.

Напомним, несогласованная акция в центре Москвы была организована в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не прошедших на выборы. В регистрации кандидатам было отказано из-за подписей покойников, которые они представили в Мосизбирком. Вместо того, чтобы обжаловать решение законными методами, оппозиция организовала митинг, приведший к массовым беспорядкам. При этом власти Москвы предлагали организаторам провести согласованную акцию на проспекте Сахарова, однако митингующие отказались.

По итогам несогласованной акции было заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти. Во время митинга у некоторых задержанных участников были изъяты ножи, молотки и баллончики со слезоточивым газом.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут в Москве в единый день голосования 8 сентября. В столице будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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