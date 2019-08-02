В Москве проведут капитальный ремонт 15 мостов

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-02T13:32:29+03:00

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До конца текущего года в Москве планируется провести капитальный ремонт 15 мостов. В настоящее время специалисты уже приступили к ремонтным работам на семи мостах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Полным ходом капитальный ремонт сейчас идет на Большом Москворецком и Беседенском мостах. Также специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам на путепроводах: Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском мосту», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Помимо этого ремонт вскоре начнется еще на трех объектах: Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах. На оставшихся же пяти мостах ремонт начнется чуть позже.

Отмечается, что в рамках капитального ремонта на мостах будет произведена замена опорных частей, гидроизоляции, деформационных швов, конструкций лестничных сходов и других элементов конструкций, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU