2019-08-04T07:13:34+03:00
Общество

Погода в Москве на 4 августа 2019 года: небольшой дождь в +16

Стало известно, чего ждать от погоды в Москве на 4 августа 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В воскресенье в столице пройдет дождьВ воскресенье в столице пройдет дождьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 4 августа 2019 года будет облачной с прояснениями. Дневная температура воздуха окажется в пределах 14..16 градусов тепла, а в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров могут опуститься до 7..9.

Местами по городу возможен небольшой дождь. Скорость ветра довольно ощутимая - 5-10 метров в секунду при северо-западном направлении воздушных потоков. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, в пределах нормы - 740 миллиметров ртутного столба.

Грядущая неделя будет довольно дождливой, но зато в столице заметно потеплеет. Уже к среде температура воздуха поднимется примерно до 23 градусов.

Сайт kp.ru писал, что синоптики уже назвали этот август аномально холодным для всей России. Температура будет гораздо ниже привычных значений, но лишь в начале месяца, потом все нормализуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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