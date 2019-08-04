2019-08-04T13:29:57+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные наполнили банкомат фальшивыми купюрами на 824 тысяч рублей

В мошеннической схеме использовались банкноты номиналом две тысячи рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мошенники внесли в банкомат 412 фальшивых купюрМошенники внесли в банкомат 412 фальшивых купюрФото: ТАСС
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Фальшивые купюры обнаружили инкассаторы при выгрузке наличных средств из банкомата в гипермаркете "Глобус" на Новорижском шоссе в Москве. Оказалось, что неизвестные внесли в аппарат поддельные банкноты номиналом две тысячи рублей, а потом разделили полученную сумму между несколькими дебетовыми картами.

Мошенническую схему вскрыли в среду, 31 июля, после того, как из депозит-модуля изъяли все 412 фальшивых купюр. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, само преступление было совершено днем ранее в период с 07:15 до 13:48.

Все это время неизвестные мужчины кавказской внешности вносили в банкомат поддельные денежные средства, а потом порциями переводили их на карты другого банка. Сумма материального ущерба составила 824 тысячи рублей.

Сайт kp.ru писал, что в мае неизвестный пытался провернуть похожую мошенническую схему. Он внес в банкомат 148 пятитысячных купюр, но аппарат не принял 35 из них, распознав подделку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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