2019-08-05T13:17:07+03:00
Общество

В Наро-Фоминске пройдет фестиваль "Калейдоскоп еды"

Мероприятие состоится 10 и 11 августа
Александр ДЖУМАЕВ
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В Наро-Фоминске впервые состоится фестиваль "Калейдоскоп еды"В Наро-Фоминске впервые состоится фестиваль "Калейдоскоп еды"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Наро-Фоминске впервые состоится фестиваль "Калейдоскоп еды". Как сообщает телеканал 360, основной целью мероприятия является продвижение производителей продуктов и предприятий общественного питания на территории Подмосковья.

"Уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что это первый объединенный фестиваль как для производителей продуктов питания, так и для предприятий общественного питания", - отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В фестивале попарно примут участие производители и предприятия от каждого муниципального образования. Мероприятие будет проводиться в форме соревнования поскольку предприятия будут готовить блюда.

"Производители и предприятия представят себя не традиционными наскучившими стендами, а своими реальными рабочими местами. Таким образом, все гости „Калейдоскопа еды“ смогут в одном месте увидеть все этапы приготовления необычных блюд", - заключил Посаженников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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