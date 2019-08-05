В Наро-Фоминске пройдет фестиваль "Калейдоскоп еды"

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-05T13:17:07+03:00

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В Наро-Фоминске впервые состоится фестиваль "Калейдоскоп еды". Как сообщает телеканал 360, основной целью мероприятия является продвижение производителей продуктов и предприятий общественного питания на территории Подмосковья.

"Уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что это первый объединенный фестиваль как для производителей продуктов питания, так и для предприятий общественного питания", - отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В фестивале попарно примут участие производители и предприятия от каждого муниципального образования. Мероприятие будет проводиться в форме соревнования поскольку предприятия будут готовить блюда.

"Производители и предприятия представят себя не традиционными наскучившими стендами, а своими реальными рабочими местами. Таким образом, все гости „Калейдоскопа еды“ смогут в одном месте увидеть все этапы приготовления необычных блюд", - заключил Посаженников.

ИСТОЧНИК KP.RU