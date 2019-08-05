Горбунов: Подписи умерших москвичей обнаружены у 22 кандидатов в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-05T13:19:26+03:00

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Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов рассказал о подписях умерших людей, обнаруженных в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы. По словам главы Мосгоризбиркома, подписи покойников были обнаружены у 22 кандидатов.

- Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России, - рассказал Горбунов «Российской газете». - Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге так называемым независимым кандидатам вернули 5 тысяч 11 ранее забракованных подписей. К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей.

Глава Мосгоризбиркова привел в пример независимого кандидата Любовь Соболь: в ее подписных листах была обнаружена подпись экс-секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой. Женщина скончалась 16 мая 2019 года.

- Но, понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997 г. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные, - рассказал Валентин Горбунов.

Помимо подписи Лилии Симанковой в подписных листах Любови Соболь были обнаружены подписи еще нескольких человек, умерших еще до начала выборов.

Другое распространенное нарушение – использование в подписных листах недействительных или несуществующих паспортных данных. У 29 кандидатов в депутаты во время проверки было обнаружено свыше 14 тысяч подписей с использованием недействительных паспортов.

- То есть эти избиратели были просто выдуманы, - подчеркнул Валентин Горбунов. - В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у восьми, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в Москве в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами в депутаты было выдвинуто 426 человек, регистрацию прошли 233 претендента. Отказ получили 57 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU