2019-08-05T13:31:19+03:00
Общество

Директор "Ленкома" опроверг слухи о своей госпитализации

Марк Варшавер отметил, что в настоящий момент находится на работе
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Марк Варшавер. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМарк Варшавер. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг сведения о своей госпитализации, появившиеся ранее в некоторых СМИ. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Информация о госпитализации неверная. Я сейчас нахожусь на работе. У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация. Это делается в качестве диагностики и не более того", - сказал Варшавер.

Актер театра и кино Марк Варшавер пришел в "Ленком" в 1979 году. Изначально он занимал должность главного администратора; в 1986 году он был назначен на пост директора-распорядителя. С 2018 года Варшавер занимает должность главы «Директорской ложи московских театров».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, информация о госпитализации Варшавера появилась в СМИ в середине июня этого года. Тогда сообщалось, что он попал в отделение диагностики одной из московских клиник, где врачи якобы назначили ему несколько процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В московских парках горожан обучат фехтованию и рисованию на песке
Горбунов: Подписи умерших москвичей обнаружены у 22 кандидатов в Мосгордуму
В Наро-Фоминске пройдет фестиваль "Калейдоскоп еды"
Под Протвино исследователи обнаружили древнюю керамическую утварь
Ночь на понедельник, 5 августа, стала самой холодной в Москве с начала лета
Погода в Москве на 5 августа 2019 года будет пасмурной
В больнице остается только один пострадавший в ходе незаконной акции 3 августа
В Москве неизвестные наполнили банкомат фальшивыми купюрами на 824 тысяч рублей
Воскресенье, 4 августа, станет самым холодным в Москве за последние 70 лет
Погода в Москве на 4 августа 2019 года: небольшой дождь в +16
Хуснуллин: Через три года в Москве появится «Фарфоровая» станция метро
Метро запускает вторую волну продаж старых лайтбоксов