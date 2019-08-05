Директор "Ленкома" опроверг слухи о своей госпитализации

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-05T13:31:19+03:00

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Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг сведения о своей госпитализации, появившиеся ранее в некоторых СМИ. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Информация о госпитализации неверная. Я сейчас нахожусь на работе. У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация. Это делается в качестве диагностики и не более того", - сказал Варшавер.

Актер театра и кино Марк Варшавер пришел в "Ленком" в 1979 году. Изначально он занимал должность главного администратора; в 1986 году он был назначен на пост директора-распорядителя. С 2018 года Варшавер занимает должность главы «Директорской ложи московских театров».

Как сообщает сетевое издание m24.ru, информация о госпитализации Варшавера появилась в СМИ в середине июня этого года. Тогда сообщалось, что он попал в отделение диагностики одной из московских клиник, где врачи якобы назначили ему несколько процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU