Директор "Ленкома" опроверг слухи о своей госпитализации
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг сведения о своей госпитализации, появившиеся ранее в некоторых СМИ. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
"Информация о госпитализации неверная. Я сейчас нахожусь на работе. У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация. Это делается в качестве диагностики и не более того", - сказал Варшавер.
Актер театра и кино Марк Варшавер пришел в "Ленком" в 1979 году. Изначально он занимал должность главного администратора; в 1986 году он был назначен на пост директора-распорядителя. С 2018 года Варшавер занимает должность главы «Директорской ложи московских театров».
Как сообщает сетевое издание m24.ru, информация о госпитализации Варшавера появилась в СМИ в середине июня этого года. Тогда сообщалось, что он попал в отделение диагностики одной из московских клиник, где врачи якобы назначили ему несколько процедур.
ИСТОЧНИК KP.RU