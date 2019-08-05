В МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе на юге Москвы

СЕГОДНЯ 22:00 2019-08-05T22:00:06+03:00

В столичном МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе в районе Нагатино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В столичном МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе в районе Нагатино. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в помещениях спортивного клуба «С.С.С.Р.» в Хлебозаводском проезде взорвался газовый баллон. Из-за едкого дыма пришлось эвакуировать несколько десятков посетителей.

- Я не уполномочен комментировать эту информацию, - сообщил сотрудник администрации клуба. - У нас все в порядке, мы работаем, никаких проблем.

Источник «КП» в экстренных службах города, уточнил, что вечером в понедельник, 5 августа, людей действительно выводили из клуба. В дежурную часть поступили несколько противоречивых звонков.

- По итогам проверки установлено, что никакого взрыва не было, - заявил наш собеседник. - Один из работников случайно разлил при обслуживании бассейна некую жидкость, которая дала резкий запах. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU