2019-08-05T22:00:06+03:00
Происшествия

В МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе на юге Москвы

По предварительной информации, в районе Нагатино взорвался газовый баллон
Семен ЕЛЕНИН
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В столичном МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе в районе Нагатино.В столичном МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе в районе Нагатино.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столичном МЧС проверяют информацию о взрыве в фитнес-клубе в районе Нагатино. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в помещениях спортивного клуба «С.С.С.Р.» в Хлебозаводском проезде взорвался газовый баллон. Из-за едкого дыма пришлось эвакуировать несколько десятков посетителей.

- Я не уполномочен комментировать эту информацию, - сообщил сотрудник администрации клуба. - У нас все в порядке, мы работаем, никаких проблем.

Источник «КП» в экстренных службах города, уточнил, что вечером в понедельник, 5 августа, людей действительно выводили из клуба. В дежурную часть поступили несколько противоречивых звонков.

- По итогам проверки установлено, что никакого взрыва не было, - заявил наш собеседник. - Один из работников случайно разлил при обслуживании бассейна некую жидкость, которая дала резкий запах. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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