Метеорный поток Персеиды в Москве жители увидят в ночь с 12 на 13 августа

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-06T14:26:46+03:00

Самый яркий звездопад 2019 года пройдет в ночь с 12 на 13 августа Фото: NASA

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Метеорный поток Персеиды в Москве жители города и области смогут увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Именно на этот период придется пик звездопада, благодаря чему увидеть падающие метеориты можно будет даже невооруженным взглядом.

Как отмечают специалисты, особенно хорошо видно пролетающие на небе звезды будет видно с 23:00 до полуночи. Предположительно в этом году скорость метеоритного потока Персеиды в Москве составит около ста метеоров в час.

При этом эксперты рекомендуют наблюдать за небом не менее 15 минут, поскольку звездный поток распределяется неравномерно. Сначала можно несколько минут ничего не замечать, а затем увидеть сразу несколько метеоров за одну минуту, передает ФАН.

«Лучшим решением будет выбрать место за городом на возвышенности, установить раскладушку или шезлонг с откидывающейся спинкой и наслаждаться зрелищем», - цитирует президента Фонда поддержки астрономии «Ка-дар» (обсерватория, расположенная в городском округе Домодедово) Владимира Герке интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU