По факту массовой драки у метро "Площадь Ильича" возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-07T10:27:01+03:00

Уголовные дела были возбуждены по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По факту массовой драки у метро "Площадь Ильича" было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что в результате конфликта пострадали два человека. Полицейским удалось задержать шестерых участников драки; по предварительной информации, все они являются иностранными гражданами.

Уголовные дела были возбуждены по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, драка произошла вечером во вторник, 6 августа в районе дома № 11 по Болотниковской улице. По имеющимся данным, в конфликте приняли участие не менее 60 человек. Также сообщалось, что в результате драки один человек получил огнестрельное ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU