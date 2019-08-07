"Погодный коллапс", гроза и ливень: 8-9 августа в Москве выпадет половина месячной нормы осадков
В четверг и пятницу в Москве ожидается погодный коллапс. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в столице пройдут сильные дожди, грозы и порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. "Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", - приводит агентство РИА Новости слова Поздняковой.
Отмечается, что причиной этому является мощный атлантический циклон, который придет в столицу. Позднякова отметила, что дожди начнутся в столичном регионе вечером в четверг и завершатся к ночи пятницы.
В среду, 7 августа, в Москве ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, ближе к вечеру и ночью в некоторых районах столицы возможна гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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