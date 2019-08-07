2019-08-07T12:06:39+03:00
Общество

"Погодный коллапс", гроза и ливень: 8-9 августа в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

В столичном регионе также ожидается ветер скоростью до 20 метров в секунду и грозы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В столице пройдут сильные дожди, грозы и порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секундуВ столице пройдут сильные дожди, грозы и порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секундуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг и пятницу в Москве ожидается погодный коллапс. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице пройдут сильные дожди, грозы и порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. "Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", - приводит агентство РИА Новости слова Поздняковой.

Отмечается, что причиной этому является мощный атлантический циклон, который придет в столицу. Позднякова отметила, что дожди начнутся в столичном регионе вечером в четверг и завершатся к ночи пятницы.

В среду, 7 августа, в Москве ожидается небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, ближе к вечеру и ночью в некоторых районах столицы возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Третье тестирование системы онлайн голосования пройдет 21 августа
Жириновский назвал незаконные митинги угрозой для жизни и здоровья граждан
Сергей Миронов: Протестами в Москве рулят из-за океана
В Долгопрудном маршрутка влетела в людей на остановке: погибли двое
По факту массовой драки у метро "Площадь Ильича" возбуждено уголовное дело
Судебные приставы нашли у задержанных на акции 27 июля долги на 26 млн рублей
В Москве неизвестные избили девушку и облили ее жидкостью
До конца 2019 года в Москве завершится интеграция МЦК и железных дорог
В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях
Метеорный поток Персеиды в Москве жители увидят в ночь с 12 на 13 августа
Власти Москвы могут выбрать единого оператора вывоза мусора
Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек
Электробусы вышли на 12-й автобусный маршрут столицы
Подростки в Жуковском решили самостоятельно отремонтировать скейт-парк