2019-08-07T12:19:15+03:00
Общество

Третье тестирование системы онлайн голосования пройдет 21 августа

Две предыдущие проверки прошли успешно
Марина ВЕНЦОВА
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В среду, 21 августа, пройдет третье тестирование системы электронного голосования, которая будет применена на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что принять участие в тестировании смогут жители столицы, которые зарегистрированы по месту жительства в одном из трех избирательных округов:

- № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково);

- № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево);

- № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Для того, чтобы принять участие в тестировании, необходимо с 12 по 21 августа подать заявку на участие в электронных выборах. Подчеркивается, что москвичам, которые уже это сделали, регистрироваться повторно не нужно.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы электронных выборов. Они прошли 11 и 23 июля, проверка системы прошла без функциональных сбоев.

Напомним, электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут 8 сентября. Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru. Участие в нем добровольное и доступно наряду с традиционным способом. Каждый избиратель в экспериментальном округе сможет выбрать, как ему голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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