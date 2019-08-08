2019-08-08T19:14:39+03:00
Москва

Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси

По мнению экспертов, связано это с тем что водители работают сверхурочно и устают
Анастасия ВАРДАНЯН
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Увы, несмотря на все меры, число аварий с участием такси в Москве растетУвы, несмотря на все меры, число аварий с участием такси в Москве растетФото: ТАСС
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В четверг, 8 августа, в Москве стартовал VII Международном Евразийском форуме такси. Он традиционно собрал не только ведущих игроков отрасли, но представителей власти, ГИБДД и других ведомств. Увы, несмотря на все меры, число аварий с участием такси в Москве растет. Так, с начала 2019-го количество ДТП с участием желтых автоводителей выросло на 15 процентов.

Эксперты сошлись во мнении, что всему виной усталость водителей, которые в нынешних условиях вынуждены работать по 10-15 часов. За положенный восьмичасовой рабочий день они едва успевают окупить затраты на аренду машин и оплатить проценты положенные агрегатору.

- Агрегатор должен гарантировать водителю определённый уровень дохода, который он должен получить в любом случае. При этом уровень должен быть не меньше, чем у водителей общественного транспорта, - заявил в рамках форума Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

По данным столичного департамента транспорта, за последние десять лет рынок легального такси в столице вырос более чем в шесть раз, с 7,5 тысячи машин до более чем 50 тысяч. Количество пассажиров за то же время увеличилось в 20 раз, почти до 900 тысяч пассажиров в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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