2019-08-08T22:01:44+03:00
Общество

Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме

Мэр Москвы призвал жителей столицы быть осторожными
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Мэр Москвы предупредил жителей столицы о надвигающемся шторме.Мэр Москвы предупредил жителей столицы о надвигающемся шторме.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сергей Собянин в Твиттере предупредил москвичей о надвигающемся шторме. Мэр Москвы предупредил жителей столицы о сильном ливне, ветре и грозе, призвав водителей и пешеходов проявлять осторожность.

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», - написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник призвал москвичей следить за сообщениями экстренных служб, а также не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, которые могут обрушиться и стать причиной травм.

«Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочим. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности», - сообщил мэр.

Сообщение о сильном шторме Сергей Собянин опубликовал в Твиттере.

Сообщение о сильном шторме Сергей Собянин опубликовал в Твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам