Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме

СЕГОДНЯ 21:54 2019-08-08T22:01:44+03:00

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Сергей Собянин в Твиттере предупредил москвичей о надвигающемся шторме. Мэр Москвы предупредил жителей столицы о сильном ливне, ветре и грозе, призвав водителей и пешеходов проявлять осторожность.

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», - написал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник призвал москвичей следить за сообщениями экстренных служб, а также не находиться рядом с деревьями и легкими конструкциями, которые могут обрушиться и стать причиной травм.

«Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочим. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности», - сообщил мэр.

Сообщение о сильном шторме Сергей Собянин опубликовал в Твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU