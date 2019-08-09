Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж
Из-за низкого качества воды в Москве временно закрыли для купания зону отдыха пляжа "Левобережный". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
"После получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема, запрет будет незамедлительно снят", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, в настоящий момент в столице для купания открыты шесть пляжей из 11: "Озеро Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Тропарево. На территории трех из закрытых пляжей сейчас проводятся работы по реконструкции, тогда как зона отдыха "Большой Садовый пруд" была закрыта из-за плохих показателей проб воды.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, купальный сезон в Москве не состоялся. По словам синоптиков, причиной этому стала плохая погода в столичном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU