ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта

СЕГОДНЯ 19:05 2019-08-09T19:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности (ДРБ) и противодействия коррупции Василий Олейник объяснил отказ московских властей пустить на сцену музыкантов во время согласованного митинга 10 августа. По словам представителя ДРБ, заявка на намеченную на 10 августа акцию на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение музыкального концерта. Это прописано в законе №54 «О собраниях и митингах» и в распоряжении столичного мэра №1054 от 5 октября 2000 года.

- В законе «О собраниях и митингах» говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования. Что касается распоряжения мэра, то это «временное положение о порядке организации и проведения» концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе «прописаны иные сроки согласования мероприятия» — от 30 до 45 суток до даты его проведения, - сообщил Василий Олейник.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение акции 10 августа на проспекте Сахарова. Митинг в субботу начнется в 14 часов и продлится до 16.30.

До этого в центре столицы прошли несколько незаконных митингов. Несогласованная акция, прошедшая в Москве 27 июля, собрала около 3,5 человек. К следующему незаконному митингу присоединились около 1,5 горожан. Акции проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В регистрации независимым кандидатам было отказано из-за недостаточного количества подписей избирателей в их поддержку, а также из-за нарушений, допущенных в процессе сбора подписей. Так, у нескольких кандидатов, включая лидера протестного движения Любови Соболь, в подписных листах были обнаружены подписи умерших людей.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU