На проспекте Академика Сахарова начался согласованный концерт
На митинге на проспекте Сахарова, где 10 июля проходит согласованная акция оппозиции, начался концерт. Об этом рассказали очевидцы, собравшиеся на мероприятие. Ожидается, что на сцену выйдут популярные исполнители: ранее музыканты Ic3peak, «Кровосток» и Face сообщили, что намерены выступить на проспекте Сахарова во время согласованной акции.
Как сообщили очевидцы, участников митинга подвозили на проспект Сахарова на автобусах. ГУ МВД России по Москве уже обратилось к участникам акции с просьбой соблюдать порядок, выражать свое мнение мирным путем и не устраивать провокаций. Столичная полиция напомнила об уголовной ответственности за организацию беспорядков и призвала участников митинга не выходить за рамки закона.
Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли незаконные мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Акция 27 июля собрала около 3,5 тысяч участников, к несогласованному митингу 3 августа присоединились 1,5 тысяч горожан. Участники незаконных митингов выражали свою поддержку кандидатам, не прошедшим регистрацию на выборы из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. У нескольких кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Еще одним нарушением стало использование недостоверных паспортных данных: в ходе проверки были выявлены более 9 тысяч подписей с использованием недействительных или не существующих паспортов.
ИСТОЧНИК KP.RU