На проспекте Академика Сахарова начался согласованный концерт

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-10T16:06:47+03:00

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На митинге на проспекте Сахарова, где 10 июля проходит согласованная акция оппозиции, начался концерт. Об этом рассказали очевидцы, собравшиеся на мероприятие. Ожидается, что на сцену выйдут популярные исполнители: ранее музыканты Ic3peak, «Кровосток» и Face сообщили, что намерены выступить на проспекте Сахарова во время согласованной акции.

Как сообщили очевидцы, участников митинга подвозили на проспект Сахарова на автобусах. ГУ МВД России по Москве уже обратилось к участникам акции с просьбой соблюдать порядок, выражать свое мнение мирным путем и не устраивать провокаций. Столичная полиция напомнила об уголовной ответственности за организацию беспорядков и призвала участников митинга не выходить за рамки закона.

Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли незаконные мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Акция 27 июля собрала около 3,5 тысяч участников, к несогласованному митингу 3 августа присоединились 1,5 тысяч горожан. Участники незаконных митингов выражали свою поддержку кандидатам, не прошедшим регистрацию на выборы из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. У нескольких кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Еще одним нарушением стало использование недостоверных паспортных данных: в ходе проверки были выявлены более 9 тысяч подписей с использованием недействительных или не существующих паспортов.

ИСТОЧНИК KP.RU