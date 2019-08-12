В Подмосковье появились первые тактильные светофоры

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-12T14:45:58+03:00

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Первые тактильные светофоры появились в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Два таких светофора в качестве эксперимента установили на потенциально опасных дорожных участках в Ногинске.

Новая разработка представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед пешеходным переходом. Примечательно, что это покрытие дополнительно оснащено цветными светодиодами, которые должны привлечь внимание пешеходов, отвлекшихся на свои гаджеты.

Сообщается, что первые такие светофоры установили в возле школы №21 на улице Климова и на пересечении улиц Советская и Трудовая. Эти участки признаны небезопасными. Так, на втором с 2018 года произошли шесть ДТП, четыре из которых с участием пешеходов, передает интернет-здание «Подмосковье сегодня».

Предполагается, что благодаря тактильным светофорам можно будет ликвидировать наезды на пешеходов в темное время суток, а также сократить количество дорожных аварий, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU