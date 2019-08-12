Москвичи 21 августа снова протестируют систему онлайн-голосования

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-12T19:10:43+03:00

Жители трех избирательных округов столицы ответят на вопросы о том, каких объектов не хватает в их районах

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Москвичи 21 августа в третий раз протестируют систему электронного голосования. Горожане ответят на вопросы о транспортной инфраструктуре, социальных объектах, детских центрах развития и круглосуточных городских сервисах. Проверка онлайн-голосования проводится накануне выборов депутатов Мосгордумы: 8 сентября жители трех избирательных округов столицы смогут отдать свои голоса удаленно. Эксперимент с электронным голосованием в России проводится впервые.

Как сообщает сайт мэра Москвы, для проверки системы электронного голосования жители Зеленограда (избирательный округ №1) будут отвечать на вопрос, каких именно объектов не хватает в их районах: бассейнов и спортивных комплексов, многоуровневых парковок, отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро и т. д.

Жители Бибирево, Северного и Лианозово (избирательный округ №10) будут голосовать за круглосуточные сервисы, которые, по их мнению, необходимы в их районах: это аптеки, магазины, ветклиники, кинотеатры и развлекательне центры.

Москвичи, зарегистрированные в избирательном округе №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) будут голосовать за центры развития для детей и подростков, которые они хотели бы видеть у себя по соседству: фитнес-центры, музыкальные и художественные школы, кружки робототехники и программирования.

Проведение тестирования необходимо для выявления возможных сбоев системы. Тем временем в столице уже принимаются заявления на участие в электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Регистрация была открыта на портале mos.ru 24 июля и продолжится до 4 сентября. Отдать свой голос удаленно могут москвичи старше 18 лет, проживающие в одном из трех участвующих в электронном голосовании округов.

ИСТОЧНИК KP.RU