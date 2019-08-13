2019-08-13T13:21:20+03:00
Общество

Флера Салиховская: «Мне жалко людей, которые выходят на митинги»

Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей» высказала свое мнение об акциях оппозиции в Москве
Ксения БОГДАНОВА
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По мнению Салиховской, организаторы протестных акций в Москве используют людей в своих интересах, манипулируя общественным сознаниемПо мнению Салиховской, организаторы протестных акций в Москве используют людей в своих интересах, манипулируя общественным сознаниемФото: Евгения ГУСЕВА
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«Мы с друзьями и коллегами, конечно же, обсуждаем, что происходит сейчас в Москве. Лично я не знаю ни одного человека, который бы ходил на эти митинги и поддерживал их, – заявила Флера Маликовна. - Я считаю, что если какие-то «мадамы» вдруг стихийно объявляются и для достижения своих целей начинают будоражить народ, то это резко отрицательное явление».

По мнению Салиховской, организаторы протестных акций в Москве используют людей в своих интересах, манипулируя общественным сознанием:

«Мне даже жалко людей, которые выходят на митинги, они же становятся объектами манипуляции. Вот если я обыкновенный обыватель и никуда не хожу, и вдруг появляются какие-то «доброжелатели» и начинают «дуть в уши», что вот у кого-то карман большой, а у тебя ничего нет... Не каждый сообразит послать такого «доброжелателя» далеко и надолго. Люди начинают прислушиваться, и обида растёт, тем более, что всякая жизнь не без трудностей проходит, только вот митингами тут не поможешь, это очевидно, - уверена глава «Комитета солдатских матерей».

Салиховская считает, что решать социальные проблемы необходимо иным путём.

«Я со своей «колокольни» смотрю и как общественная организация, мы готовы к взаимодействию с людьми и властью, прежде всего в решении конкретных проблем. Мы же постоянно с простыми людьми общаемся и знаем, что больше всего тревожит. К нам в основном обращаются солдаты и и их матери с «точечными» вопросами, например, солдат тяжело заболел, а ему отказывают в госпитализации. С таким заявлением мы тут же обращаемся в профильное ведомство, и в последние годы на все наши обращения реагируют сразу же, помогают и решают вопрос. Думаю, надо всем вместе работать над трудностями, которые ставит жизнь, а не на митинги ходить», - подытожила Салиховская.

Напомним, в Москве 27 июля и 3 августа пошли несанкционированные митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации. Поводом для отказа послужило недостаточное число подписей в подписных листах: было установлено, что некоторые претенденты использовали подписи умерших людей. Кандидаты имели право обжаловать решение избиркомов в установленном порядке, но вместо этого они начали призывать москвичей принять участие в несанкционированном митинге.

Позже, 10 августа в столице прошел согласованный митинг оппозиции на проспекте Сахарова, собравший, по сообщениям ГУ управления МВД России по Москве, около 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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