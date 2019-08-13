2019-08-13T13:54:19+03:00
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок утонул у себя на даче

Малыш захлебнулся в искусственном пруду
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье на дачном участке утонул ребенокВ Подмосковье на дачном участке утонул ребенокФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В подмосковном Талдоме утонул двухлетний ребенок. Мальчик купался в искусственном пруду и захлебнулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, тело маленького мальчика было найдено на территории частного дома. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было.

По предварительной информации, оставшийся без присмотра родителей ребенок решил искупаться или поиграть в воде. Мальчик забрался в искусственный водоем и начал тонуть. Прийти на помощь ребенку никто не успел, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел накануне, 12 августа. По факту случившегося уже началась доследственная проверка. Специалистам предстоит установить обстоятельства гибели ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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