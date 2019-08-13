Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-13T14:29:30+03:00

Свою продукцию для учеников к 1 сентября предложил и Московский метрополитен Фото: Мария ЛЕНЦ

А также можно купить канцелярские принадлежности со скидкой 60%.

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Подготовка к школе в самом разгаре, свою продукцию для учеников к 1 сентября предложил и Московский метрополитен. В подземке будут продавать эксклюзивные дневники, рюкзаки и тетради.

- Купить их можно будет в сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной», а также в витринах, расположенных на стойках «Живое общение», - сказали в Московской метрополитене.

К новому учебному году в магазинах метрополитена появятся рюкзаки, школьные тетради, дневники, закладки для книг, наборы пластилина и карандашей, а еще пеналы, акварельные краски и ланчбоксы (для еды).

Стоит отметить, что канцелярские принадлежности в метро продают не первый год. Ручки выполнены в цветах линий московского метро, на карандашах - названия станций, на обложках блокнотов - карта метро. Такие любят покупать и студенты, и туристы (как сувениры). А с 15 августа по 15 сентября многие изделия будут продавать со скидкой 60%. В списке акционных товаров простые карандаши, ручки, наборы фломастеров, блокноты, раскраски и сумки для обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU