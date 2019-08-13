Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-13T14:34:08+03:00

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Организаторы провокаций на митингах в Москве должны обязательно понести наказание — административную, а то и уголовную ответственность, считает известный режиссер Александр Стефанович. Он привел пример, когда во время согласованной акции на проспекте Сахарова 10 августа после концерта на сцену вышли «некие люди» и стали призывать собравшихся пройти строем «через какое-то метро».

- Оказывается, там уже были разработаны целые планы для этой провокации. Мне кажется, эти люди - провокаторы и нарушители порядка, - заявил Стефанович Агентству городских новостей «Москва».

По мнению режиссера, жалобы организаторов акций на слишком жесткие действия сотрудников полиции во время митингов сильно преувеличены. Во всяком случае, действия отечественных стражей правопорядка не идут ни в какое сравнение с методами европейской полиции во западных демонстраций.

- Если бы они видели как французская полиция разгоняет несанкционированные митинги, наши полицейские показались бы им ангелами, - отметил Стефанович.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ большинство россиян (69%) одобряют жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Об этом респонденты заявили в ходе соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного на официальном сайте организации.

Ранее на несогласованную акцию в Москве 27 июля пришли более 3,5 тысяч человек, на акцию 3 августа — около 1,5 тысяч. Митинги в российской столице проводились в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу от оппозиции, не прошедших регистрацию на выборы. Кандидатам было отказано в регистрации из-за нарушений в ходе сбора подписей в их поддержку. Так, в подписных листах 22 претендентов были обнаружены 339 подписей умерших людей. Еще одно нарушение — использование несуществующих паспортных данных либо паспортов с истекшим сроком: у 13 кандидатов в подписных листах было выявлено более 9 тысяч таких паспортов. Кандидаты, не допущенные на выборы, могли по закону обжаловать решения избиркомов, однако они предпочли действовать более публичными методами и организовали несогласованный митинг.

По итогам акций 27 июля и 3 августа были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Организаторам беспорядков может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU