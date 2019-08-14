Николай Гончар: Организаторы протестов в столице намеренно провоцируют конфликт

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-14T13:13:57+03:00

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Депутат Госдумы Николай Гончар высказал свою позицию по поводу несогласованных митингов. По его мнению, главная цель несанкционированных акций – «продемонстрировать уличный конфликт». При этом организаторы митингов намеренно провоцируют представителей правоохранительных органов на вынужденные ответные меры.

- Не просто протест, а именно конфликт. И с моей точки зрения, те, кто эти акции проводит, точнее их организаторы, имеют целью именно конфликт. Спровоцировать правоохранителей на силовые, эмоциональные ситуации, - рассказал Гончар «Аргументам и Фактам».

Он отметил, что в некоторых случаях полицейские, стоящие на улице в оцеплении, действительно применяют силу, и это широко обсуждается и оценивается негативно. По словам Гончара, необходимо разбираться в каждой конкретной ситуации и с точки зрения закона. Депутат привел в пример митинг 10 августа в Москве, который не получил массового освещения в соцсетях, поэтому организаторы сделали акцент на конфликтную ситуацию вокруг одной из демонстранток: «Если конфликта не возникает, значит, мы пойдем туда, где этот конфликт возникнет. И тогда мы покажем это в соцсетях».

Депутат уверен: организаторы акции специально подталкивают участников митинга к провоцированию беспорядков, поскольку именно это является их конечной целью.

- Те, кто проводит несанкционированные акции, нарываясь, провоцируя конфликт, их организаторы добиваются того, что этих людей будут останавливать, разгонять, - считает Гончар. - Последняя, очевидная провокация – прорыв к администрации президента. Люди, кто организует это, кто, призывает идти туда, знают, что это территория охраняемая, там стоит не Росгвардия, там стоит федеральная служба охраны. Еще раз говорю, спровоцировать конфликт.

Николай Гончар считает, что требования протестующих перенести дату выборов депутатов Мосгордумы не имеют под собой законных оснований и советует им проконсультироваться у юристов. По закону перенос даты выборов возможен в очень редких случаях, таких, например, как введение военного или чрезвычайного положения.

- Когда Порошенко, как я думаю, хотел перенести выборы, помните, введение военного положения. Технология очевидная. Теперь представьте на секунду, что это произошло, - подчеркнул депутат Госдумы.

Незаконными Гончар считает и требования допустить до выборов кандидатов, которые не были зарегистрированы из-за нарушений или недостаточного количества подписей. Такие требования протестующие выдвигают к главе Центральной избирательной комиссии Элле Панфиловой.

- То есть, Элла Александровна, не обращайте внимания на действующее законодательство, нарушайте, - комментирует Гончар. - Потом они же обвинят ее в том, что она нарушила требование законодательства. Появятся другие люди, которые скажут, слушайте, при чем тут какой-то Яшин, который это требовал. И дальше эта тема раскручивается.

Напомним, незаконные акции в Москве 27 июля и 10 августа проходили в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не прошедших регистрацию на выборы. В регистрации им было отказано из-за нарушений, допущенных во время сбора подписей избирателей. У некоторых кандидатов в подписных листах были обнаружены подписи уже умерших людей, а также данные недействительных или несуществующих паспортов.

ИСТОЧНИК KP.RU