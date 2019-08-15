2019-08-15T14:34:00+03:00
Происшествия

Андрей Воробьев поблагодарил пилотов, посадивших самолет в поле

Он также отметил деятельность медиков и экстренных служб
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Губернатор Московской области выразил благодарность пилотам и медикамГубернатор Московской области выразил благодарность пилотам и медикамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность пилотам, которые успешно посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизни более 200 пассажиров.

- Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы, написал он в своем Instagram.

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Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь. С первых минут на месте работали спасательные службы. Оперативно подключились главы наших муниципалитетов. В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Ее жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы все в штатном режиме.
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Губернатор отдельно отметил деятельность медиков и экстренных служб, которые с первых минут помогали пассажирам. По словам Воробьева, после происшествия в Раменскую больницу обратилось 29 человек. Но госпитализация понадобилась только одной женщине. Сейчас она находится под присмотром врачей, и её жизни ничто не угрожает. А на месте происшествия по-прежнему работают экстренные службы.

Напомним, аварийная посадка самолета А-321 произошла утром 15 августа. Лайнер экстренно сел в кукурузном поле вблизи аэропорта "Жуковский". Причиной происшествия стало попадание чаек в двигатели самолета. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря правильным действиям пилота, все остались живы.

Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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