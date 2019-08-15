2019-08-15T16:32:25+03:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с пятью машинами в Подмосковье

Еще один получил ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковном ДТП погиб один человекВ подмосковном ДТП погиб один человекФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В подмосковном Подольске на трассе М2 произошла массовая авария. На дороге столкнулись сразу пять машин: три легковых автомобиля, грузовик и «Газель». В результате ДТП погиб один человек. Еще один участник аварии получил травмы, после происшествия ему понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На 40-м км автодороги М2 «Крым» в городском округе Подольск произошло столкновение пяти автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что стражам порядка еще предстоит установить все обстоятельства аварии. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда грузового автомобиля на полосу встречного движения, пишет «Утро.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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