Один человек погиб в ДТП с пятью машинами в Подмосковье
В подмосковном Подольске на трассе М2 произошла массовая авария. На дороге столкнулись сразу пять машин: три легковых автомобиля, грузовик и «Газель». В результате ДТП погиб один человек. Еще один участник аварии получил травмы, после происшествия ему понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«На 40-м км автодороги М2 «Крым» в городском округе Подольск произошло столкновение пяти автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что стражам порядка еще предстоит установить все обстоятельства аварии. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда грузового автомобиля на полосу встречного движения, пишет «Утро.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU