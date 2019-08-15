В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-15T17:01:28+03:00

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Выборы в Московскую городскую думу отличаются высоким уровнем конкуренции: на 45 депутатских мандатов претендуют 233 кандидата. Всего же заявки на участие в выборах подавали 426 человек, однако почти половина претендентов в итоге отсеялась.

- 233 кандидата на 45 мандатов - это высокий уровень конкуренции, - подчеркнул в четверг в беседе с журналистами заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Зампред ЦИК также рассказал о том, почему нескольким кандидатам от оппозиции не удалось пройти регистрацию. Именно отказ в регистрации послужил причиной массовых митингов в Москве. Несогласованная акция, прошедшая в столице 27 июля, собрала около 3,5 тысяч человек, незаконный митинг 3 августа — около 1,5 тысяч участников. Согласованный митинг на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов стал самым массовым: на него пришли около 35 тысяч человек. Участники акций требовали отменить решение ЦИК и зарегистрировать независимых кандидатов.

- Все эти фамилии известны, - отметил Николай Булаев. - У всех у них недостаточное для регистрации количество достоверных подписей. У пятерых отсутствует справка об отсутствии обязательств имущественного характера за пределами РФ, что является непреодолимым препятствием для регистрации. Речь идет о Геннадии Гудкове, Анастасии Брюхановой, Любови Соболь, Александре Руденко, Иване Кульневе, Илье Яшине.

По словам Николая Булаева, часть незарегистрированных кандидатов выдвигались на выборах в Мосгордуму вовсе не для того, чтобы стать депутатами и решить проблемы Москвы, а чтобы намеренно провоцировать беспорядки и накалить общественно-политическую обстановку.

- В этом году некоторые использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы, - сообщил зампред ЦИК.

Эти кандидаты безответственно подошли к сбору подписей избирателей в свою поддержку и к заполнению документов, хотя знали, что по закону их за это могут не зарегистрировать. По мнению Булаева, допустившие нарушения кандидаты делали это умышленно, осознавая последствия своих действий.

Напомним, единый день голосования в Москве пройдет 8 сентября. Москвичи в этот день будут выбирать 45 депутатов Мосгордумы. Впервые в России пройдет эксперимент по электронному голосованию. Отдать свои голоса удаленно через интернет смогут москвичи, зарегистрированные в трех избирательных округах столицы: округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное).

ИСТОЧНИК KP.RU