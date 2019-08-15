Глава Мосгоризбиркома: За подделку подписей необходимо отвечать по закону

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-15T17:04:08+03:00

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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал о случаях фальсификации подписей избирателей, выявленных во время предвыборной кампании в Мосгордуму. По мнению главы МГИК, кандидаты, «рисующие» подписи в подписных листах за свое выдвижение, должны ответить по закону. Об этом Горбунов заявил в четверг во время пресс-конференции, посвященной ходу предвыборной кампании-2019.

- То, что мы за последние, наверное, четыре года либерально относились к таким проступкам: ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили, - я думаю, что это надо прекращать, - подчеркнул Валентин Горбунов. - Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам. Мы обязательно отправим все материалы в следственные органы. Я думаю, что если дело доведут до уголовной ответственности, желающих после этого «рисовать» подписи сразу уменьшится».

По словам председателя Мосгоризбиркома, предвыборная кампания должна проходить в рамках закона, и кандидаты в депутаты Мосгордумы так же должны строго придерживаться принятых законодательных норм.

- Нельзя, конечно, близко подпускать людей, которые хотят принимать законы и нарушают существующее законодательство, до власти, - подчеркнул глава МГИК.

Ранее зампред Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что в подписных листах нескольких кандидатов в депутаты Мосгордумы были обнаружены 106 подписей умерших людей. Этим претендентам на депутатские мандаты было отказано в регистрации. Как следствие, в защиту незарегистрированных кандидатов от оппозиции в Москве прошли сразу несколько митингов. Акции 27 июля и 3 августа прошли без согласования со столичным властями, митинг 10 августа на проспекте Сахарова был проведен с санкции московского правительства. Участники митингов высказываются в поддержку не прошедших регистрацию кандидатов и требуют изменить решение ЦИК.

По словам Николая Булаева, некоторые кандидаты от оппозиции выдвигались на выборах в Мосгордуму совсем не для того, чтобы стать депутатами, а чтобы специально осложнить общественно-политическую обстановку.

- В этом году некоторые использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы, - сообщил зампред ЦИК.

По его словам, отдельные кандидаты безответственно подошли к процедуре сбора подписей избирателей в свою поддержку и к заполнению документов, хотя отлично знали, что по закону их за это могут не зарегистрировать. Они делали это намеренно, прекрасно осознавая, какие последствия повлекут их действия.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут в столице 8 сентября. В этот день москвичи отдадут свои голоса за 45 депутатов столичной думы. Как отмечают представители ЦИК, конкуренция на нынешних выборах необычайно высока: на депутатские мандаты претендуют 233 зарегистрированных кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU