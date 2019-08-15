В Москве 18 августа пройдет полумарафон «Лужники»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-15T18:18:11+03:00

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В Москве 18 августа пройдет очередной полумарафон «Лужники». Традиционный массовый забег проводится в столице России с 2014 года. Участники спортивного мероприятия преодолеют более 21 километра по кругу в центре Москвы: маршрут полумарафона пролегает по столичным набережным - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской.

Полумарафон входит в серию забегов Московского марафона и посвящен истории олимпийского комплекса «Лужники». Мероприятие начнется в воскресенье в 8:30 утра и закончится в 12.20. На прохождение дистанции участникам забега отводится 3 часа. Результаты полумарафона будут фиксировать электронная система хронометража Хронотрек (ChronoTrack), судьи на финише и система видеорегистрации.

На всем маршруте бегунам будут помогать пейсмейкеры — опытные спортсмены, которые будут бежать бок о бок с участниками марафона и задавать им правильный темп. Кроме того, пейсмейкеры будут рассказывать участникам забега о маршруте, информировать о пунктах питания и давать другую необходимую информацию.

Для болельщиков будет организован финишно-стартовый городок: москвичей приглашают поддержать участников марафона и принять участие в развлекательных мероприятиях. В финишно-стартовом городке, как и на всей протяженности маршрута, расположатся пункты медпомощи.

Накануне полумарафона, 17 августа, пройдет забег для детей на 400 и 800 метров: в нем примут участие юные бегуны до 14 лет. Каждый участник детского забега получит номер, футболку и настоящую медаль на финише.

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Где в столице перекроют движение

Московские власти предупреждают об ограничениях движения, которые будут действовать 18 августа на пути следования участников полумарафона «Лужники».

- С 6.30 до 13 часов будет перекрыто движение на улице Лужники. С 7 до 12.30 водители не смогут проехать по Фрунзенской набережной.

- Ограничение движения будет действовать с 7.30 до 13 часов на Лужнецкой набережной, а с 7.30 до 11.30 — на Пречистенской набережной.

- По Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту нельзя будет проехать с 7.30 до 11.30 часов.

- С 7.30 до 11 часов будет перекрыта улица Балчуг. На Кремлевской набережной дорога закроется с 7.30 до 11.40.

- На Раушской набережной ограничение движения будет действовать с 7.50 до 11.20.

- По Космодамианской и Шлюзовой набережным нельзя будет проехать с 7.50 до 11 часов.

- Софийская набережная и Фалеевский переулок закроют для проезда с 7.50 до 11.45 часов.

- С 7.50 до 12.00 будут перекрыты Болотная улица и Васильевский Спуск.

Подробнее о расписании и местах ограничения движения - на сайте мэра Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU