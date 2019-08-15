«Коммунисты России» собираются получить треть мест в Мосгордуме

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-15T19:07:22+03:00

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«Коммунисты России» рассчитывают получить на выборах в Мосгордуму не менее трети депутатских мандатов. Об этом руководство партии сообщило журналистам в четверг по итогам пресс-конференции, посвященной предвыборной кампании. Одной из своих главных задач «Коммунисты России» считают демонтаж памятника писателю Александру Солженицыну, установленный в Москве.

- Партия ведет энергичную избирательную кампанию и рассчитывает на треть мест в Мосгордуме. Исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович обратил внимание на намерение партии поставить своей фракции в Мосгордуме задачу - демонтировать памятник Солженицыну в Москве, поставить вопрос об этом на первом же заседании думы, - говорится в сообщении партии.

В предвыборной программе «Коммунистов России» также значатся такие социально важные пункты, как ликвидация в Москве платных парковок, возвращение бесплатного питания в школьные столовые, а также обязательная бесплатная группа продленного дня в школах.

Кроме того, партия планирует поставить в Мосгордуме вопрос о принятии закона, гарантирующего каждой московской семье быстрый и бесплатный ежедневный доступ к участковому врачу. Еще один пункт предвыборной программы КПКР - максимальный контроль в сфере госзакупок, которые необходимо сделать прозрачными и доступными для каждого индивидуального предпринимателя.

При этом своими противниками на выборах «Коммунисты России» считают все парламентские партии: один из основных лозунгов предвыборной кампании радикальных коммунистов – «За Мосгордуму без буржуазных партий».

ИСТОЧНИК KP.RU