2019-08-15T19:07:22+03:00
Общество

«Коммунисты России» собираются получить треть мест в Мосгордуме

Первым делом партия намерена демонтировать памятник Александру Солженицыну
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Коммунисты России» рассчитывают получить на выборах в Мосгордуму не менее трети депутатских мандатов. Об этом руководство партии сообщило журналистам в четверг по итогам пресс-конференции, посвященной предвыборной кампании. Одной из своих главных задач «Коммунисты России» считают демонтаж памятника писателю Александру Солженицыну, установленный в Москве.

- Партия ведет энергичную избирательную кампанию и рассчитывает на треть мест в Мосгордуме. Исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович обратил внимание на намерение партии поставить своей фракции в Мосгордуме задачу - демонтировать памятник Солженицыну в Москве, поставить вопрос об этом на первом же заседании думы, - говорится в сообщении партии.

В предвыборной программе «Коммунистов России» также значатся такие социально важные пункты, как ликвидация в Москве платных парковок, возвращение бесплатного питания в школьные столовые, а также обязательная бесплатная группа продленного дня в школах.

Кроме того, партия планирует поставить в Мосгордуме вопрос о принятии закона, гарантирующего каждой московской семье быстрый и бесплатный ежедневный доступ к участковому врачу. Еще один пункт предвыборной программы КПКР - максимальный контроль в сфере госзакупок, которые необходимо сделать прозрачными и доступными для каждого индивидуального предпринимателя.

При этом своими противниками на выборах «Коммунисты России» считают все парламентские партии: один из основных лозунгов предвыборной кампании радикальных коммунистов – «За Мосгордуму без буржуазных партий».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туристам бесплатно раздадут новые карты Москвы
В Москве 18 августа пройдет полумарафон «Лужники»
Глава Мосгоризбиркома: За подделку подписей необходимо отвечать по закону
В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму
Один человек погиб в ДТП с пятью машинами в Подмосковье
Андрей Воробьев поблагодарил пилотов, посадивших самолет в поле
Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке
В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе
Согласован митинг на Проспекте Сахарова 25 августа
Около 900 тысяч учащихся войдут в сентябре в школы в Подмосковье
Около 15 тысяч москвичей проверили здоровье легких в парках города
Николай Гончар: Организаторы протестов в столице намеренно провоцируют конфликт
Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей
В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин
Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону
Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября
В Москву вернулась жара до +25 градусов