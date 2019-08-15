2019-08-15T19:20:56+03:00
Туризм

Туристам бесплатно раздадут новые карты Москвы

Они выполнены на трех языках и пригодятся также российским путешественникам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Туристам бесплатно раздадут новые карты МосквыТуристам бесплатно раздадут новые карты Москвы
Изменить размер текста:

Теперь можно не гуглить. Узнать, как добраться до аэропорта, как воспользоваться велопрокатом или в какой музей сходить – все есть на новых бесплатных картах города. Их создали в удобных форматах - отрывные карты А3 и компактные складные А6. На трех языках — русском, английском и китайском.

- Обновленные карты содержат всю необходимую информацию, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу. Плюс новых карт в том, что они связаны с городской навигацией. Это делает их понятными и удобными для использования: турист берет карту в отеле, выходит на улицу. На остановке наземного транспорта на него «смотрит» такая же понятная карта, — рассказала Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

Что же на самих картах? Информация, как добраться до аэропорта, как воспользоваться каршерингом или велопрокатом. Есть схема метро, пешеходная карта по центру города, номер туристского контакт-центра, достопримечательности, а также музейный пешеходный маршрут. Дизайн оформления карт разный: на русском языке — желтого цвета, английском — синего, китайском — красного.

Где взять такую карту? Они распространяются бесплатно по отелям, музеям, паркам и другим точкам притяжения гостей столицы. Уже появились в парке «Зарядье», на ВДНХ, в ГУМе и в кассах Московской канатной дороги, в Пушкинском музее, Музее Москвы и образовательном центре «Гараж». В ближайшее время карты будут в столичных двухэтажных автобусах City Sightseeing, на стойках «Живое общение» в метро, в зонах ожидания «Аэроэкспресса». А еще можно скачать электронную версию карты – для этого нужно зайти на страницу Комитета по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Коммунисты России» собираются получить треть мест в Мосгордуме
В Москве 18 августа пройдет полумарафон «Лужники»
Глава Мосгоризбиркома: За подделку подписей необходимо отвечать по закону
В ЦИК заявили о высоком уровне конкуренции на выборах в Мосгордуму
Один человек погиб в ДТП с пятью машинами в Подмосковье
Андрей Воробьев поблагодарил пилотов, посадивших самолет в поле
Фестиваль фейерверков пройдет в Братеевском парке
В Москве женщина после празднования дня рождения забыла дочь в кафе
Согласован митинг на Проспекте Сахарова 25 августа
Около 900 тысяч учащихся войдут в сентябре в школы в Подмосковье
Около 15 тысяч москвичей проверили здоровье легких в парках города
Николай Гончар: Организаторы протестов в столице намеренно провоцируют конфликт
Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей
В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин
Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону
Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября
В Москву вернулась жара до +25 градусов