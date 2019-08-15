Туристам бесплатно раздадут новые карты Москвы

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-15T19:20:56+03:00

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Теперь можно не гуглить. Узнать, как добраться до аэропорта, как воспользоваться велопрокатом или в какой музей сходить – все есть на новых бесплатных картах города. Их создали в удобных форматах - отрывные карты А3 и компактные складные А6. На трех языках — русском, английском и китайском.

- Обновленные карты содержат всю необходимую информацию, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу. Плюс новых карт в том, что они связаны с городской навигацией. Это делает их понятными и удобными для использования: турист берет карту в отеле, выходит на улицу. На остановке наземного транспорта на него «смотрит» такая же понятная карта, — рассказала Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

Что же на самих картах? Информация, как добраться до аэропорта, как воспользоваться каршерингом или велопрокатом. Есть схема метро, пешеходная карта по центру города, номер туристского контакт-центра, достопримечательности, а также музейный пешеходный маршрут. Дизайн оформления карт разный: на русском языке — желтого цвета, английском — синего, китайском — красного.

Где взять такую карту? Они распространяются бесплатно по отелям, музеям, паркам и другим точкам притяжения гостей столицы. Уже появились в парке «Зарядье», на ВДНХ, в ГУМе и в кассах Московской канатной дороги, в Пушкинском музее, Музее Москвы и образовательном центре «Гараж». В ближайшее время карты будут в столичных двухэтажных автобусах City Sightseeing, на стойках «Живое общение» в метро, в зонах ожидания «Аэроэкспресса». А еще можно скачать электронную версию карты – для этого нужно зайти на страницу Комитета по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU