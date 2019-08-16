Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-16T14:09:15+03:00

В Москве запланировано строительство еще одной лини метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В конце 2019 и начале 2020 года в Москве начнут разрабатывать документацию для строительства Бирюлевской линии метро. Об этом сообщили в столичном комитете по архитектуре и градостроительству.

Предполагается, что новая ветка соединит поселение Рязановское, районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. Помимо этого Бирюлевскую линию планируется интегрировать в Большую кольцевую линию в районе Нагатинский Затон, передает Москва 24.

Помимо этого к концу сентября текущего года планируется утвердить проект планировки станции «Потапово» Сокольнической линии. Красную ветку метрополитена хотят продлить еще на одну станцию. Ее планируется разместить в створе дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, у пересечения с улицей Александры Монаховой.

Ранее заммэра о вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что строительство Бирюлевской линии начнется только после 2025 года. Ветка протяженностью около 34 километров будет включать в себя около 14 станций.

ИСТОЧНИК KP.RU