В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-16T14:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вам некогда сходить с детьми в Московский зоопарк, можно просто отдохнуть в парке «Северное Тушино» и заодно заглянуть на праздник «В мире животных». В воскресенье, 18 августа, сотрудники зоосада вместе со своими питомцами приедут в гости к москвичам. В программе - мастер-классы, лекция и встречи с птицами и зверями.

Сначала зоолог Наталья Рубинштейн расскажет о повадках, привычках и особенностях обитателей столичного зоопарка. Потом взрослые и дети смогут поглазеть на некоторых из них прямо в парке. Список немаленький - лисица, хорек, белка, крыса, морская свинка, нутрия, кошка, индюк, курица, утка, сова, сорока, ворон, сокол, жаба, змея, ящерица, черепаха, гусь, голубь и попугаи.

Для детей пройдет мастер-класс ораторского и актерского мастерства. Затем желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне. В летней читальне парка состоятся открытые чтения сказки Владимира Одоевского «Городок в табакерке», приуроченные ко дню рождения писателя. Зрители послушают отрывки и при желании прочитают их самостоятельно. Под занавес праздника устроят викторину по известным детским произведениям.

Когда: воскресенье, 18 августа, с 12.00 до 18.00.

Как добраться: ст. м. «Сходненская», ул. Свободы, д. 56, площадка около фонтана у главного входа в парк.

Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU