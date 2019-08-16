2019-08-16T16:38:22+03:00
Общество

В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"

Около него герои криминальной саги давали клятву верности
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Москве срубили легендарное дерево из сериала "Бригада"В Москве срубили легендарное дерево из сериала "Бригада"Фото: кадр из фильма
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В Москве спилили легендарное дерево из сериала "Бригада". По сюжету фильма, именно под ним четверо друзей, объединившихся в преступную группировку, давали свою первую клятву верности. Знаменитый ясень на смотровой площадке Воробьевых гор уже совсем состарился и иссох. Потому его и пришлось спилить.

"Бригада" - это сериал, ставший символом эпохи 90-х. Он рассказывает историю четырех друзей, которые объединяются в группировку и становятся настоящими криминальными авторитетами.

Сериал не только безгранично полюбился зрителям, но и принес широкую известность его актерам. Он мгновенно прославил Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова.

Не менее удивительно и то, что фильм стал режиссерским дебютом Алексея Сидорова. По его словам, при создании сериала он ориентировался на легендарные саги "Крестный отец" и "Лицо со шрамом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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