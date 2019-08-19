Погода в Москве на 19 августа 2019 года: +25 и без осадков
Погода в Москве на 19 августа 2019 года будет теплой и сухой. В столице, наконец-то, перестанут лить дожди, а столбики термометров поползут вверх.
Так, днем температура воздуха поднимется до 23..25 градусов тепла, а ночью будет держаться в районе 13..15 градусов. В целом погода переменно облачная, без осадков.
Ветер юго-западного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление закрепится в районе 749 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
Такая погода будет держаться еще как минимум до среды. Дальше синоптики Гидрометцентра обещают небольшие дожди.
Сайт kp.ru писал, что ближе к выходным станет немного прохладнее, но потом вновь распогодится, и температура начнет расти. Однако местами все же возможны осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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