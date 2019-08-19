2019-08-19T12:06:34+03:00
Происшествия

Пожар на заводе «Альтаир» в Москве потушен: горел склад резины

Сотрудники предприятия сами покинули здание до прибытия экстренных служб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате инцидента никто не пострадалВ результате инцидента никто не пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории завода "Альтаир" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

Возгорание возникло в подвале строящегося производственного здания на улице Авиамоторной, где находится склад резины. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

"Десять сотрудников предприятия вышли из здания самостоятельно до прибытия сил. Возгорание ликвидировано", - рассказали в ведомстве.

При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на территории горящей постройки находились девять газовых баллонов.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце при тушении крупного пожара в столичном районе Замоскворечье пострадал сотрудник МЧС. В полиции считают, что бывшее производственное здание могли поджечь, поскольку вариант с замыканием проводки в данном случае невозможен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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