2019-08-19T14:04:24+03:00
Москва

В московских библиотеках появятся «умные полки»

Нововведение позволит наладить автоматическую выдачу книг
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московских библиотеках появится "умная полка"В московских библиотеках появится "умная полка"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В библиотеке Москвы впервые появится «умная полка», благодаря которой выдача книг станет автоматизированной. Куратор ИТ-проектов в сфере культуры столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал, что нововведение начнет действовать в ближайшие месяцы.

Всего в автоматизированную библиотечную информационную систему занесены данные более чем о 900 тысячах уникальных книг, которые представлены в пяти миллионах экземпляров. «Умная полка» позволяет самостоятельно брать книги и возвращать их без читательского билета. Для этого достаточно просто поставить издание с RFID-метками на полку, и оно зафиксируется в система автоматически, передает Москва 24.

Предполагается, что первая такая автоматизированная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой. На ней будет представлено около 400 книг разных авторов и жанров. Воспользоваться услугами «умной полки» смогут все желающие, у которых есть электронная карта читателя, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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