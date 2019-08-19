Четыре человека попали в больницу после аварии в Подмосковье

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-19T15:01:23+03:00

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В подмосковных Мытищах пьяный водитель иномарки на полной скорости врезался в грузовик. Трое пассажиров легковушки получили серьезные травмы и были направлены в реанимацию, еще один человек направлен в травматологическое отделение в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Силикатной. Водитель Audi не справился с управлением, поскольку был пьян, и на полной скорости врезался в припаркованный у обочины грузовик.

Прохожие поспешили вызвать бригаду врачей и попытались оказать первую помощь пострадавшим. По словам свидетелей, две женщины были без сознания, а у одного из мужчин было сильно повреждено лицо.

«В результате ДТП в Мытищах пострадали четыре человека, трое в тяжелом состоянии в реанимации Мытищинской городской клинической больницы. Один в состоянии средней степени тяжести переведен в травматологическое отделение. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь», – цитирует сообщение Минздрава Москвоской области интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в минувшие выходные. Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU