2019-08-20T07:13:13+03:00
Общество

Погода в Москве на 20 августа 2019 года: воздух прогреется до +28

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 20 августа 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице снова по-летнему жаркоВ столице снова по-летнему жаркоФото: Иван ВИСЛОВ
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Погода в Москве на 20 августа 2019 года будет по-летнему жаркой. В город, наконец-то, вернется тепло, и столбики термометров днем поднимутся до +26..+28 градусов.

В целом в столице во вторник будет немного облачно. Осадков не ожидается, как и сильного ветра. Воздушные потоки южного и юго-западного направлений разовьют скорость 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду температура опустится до +16..+18 градусов. Осадков также не ожидается. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, повышенное - 753 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что теплая погода установилась в Москве как минимум до конца текущей недели. Временами еще возможны дожди, но они небольшие, в целом же на улицах сухо. Даже в субботу и воскресенье, погода обещает быть очень комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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