2019-08-21T13:42:43+03:00
Москва

Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов

МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены в ближайшие месяцы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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МЦД-1 и МЦД-2 соединят семь московских вокзаловМЦД-1 и МЦД-2 соединят семь московских вокзаловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) ОдинцовоЛобня и НахабиноПодольск пройдут сразу через семь столичных вокзалов и свяжут их между собой. МЦД-1 пройдет через два вокзала, а МЦД-2 — через пять.

«С запуском МЦД-1 и МЦД-2 у пассажиров появится дополнительная возможность приехать на семь вокзалов города. Первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму можно добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокзалов», – цитирует заместителя мэра Москвы в правительстве по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина РИАМО.

Чиновник добавил, что МЦК, МЦД, радиальные направления железной дороги и метро должны будут сформировать единую дорожную сеть не только для самого города, но и для всей агломерации.

Напомним, запуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. Помимо этого в регионе ведется проектирование еще двух направлений, которые охватят Зеленоград, Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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