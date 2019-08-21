2019-08-21T15:39:37+03:00
Происшествия

В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника

Сотрудник службы безопасности получил множественные колото-резанные раны груди
Ася РОМАНЧУК
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В Москве в торговом центре посетитель напал с ножом на охранникаВ Москве в торговом центре посетитель напал с ножом на охранникаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ТЦ «Каширская плаза», расположенном в районе Орехово-Борисово Северное, посетитель напал с ножом на охранника. Все случилось 21 августа, во второй половине дня.

Очевидцы события рассказывают, что посетителю сделали замечание, а он среагировал неадекватно. Сначала мужчина начал громко кричать и возмущаться, а потом у него в руках появился нож.

Увидев оружие, сотрудник магазина стал отходить назад, чтобы не провоцировать взбешенного покупателя, но хулиган не думал отступать. Он размахивал ножом и пытался ранить охранника.

В итоге секьюрити был вынужден отбиваться всем, что попало под руку. Он несколько раз бросил в хулигана вещи, лежащие на прилавке, а потом конфликт перешел в рукопашную. Во время драки охранник получил несколько ножевых ранений в область груди.

Телеканалу «360» сообщили, что сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывают помощь и проводят обследование. Что касается хулигана, то его ранее видели в торговом центре – это мужчина средних лет, н и прежде вел себя неадекватно, но агрессии не проявлял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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