В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника
В ТЦ «Каширская плаза», расположенном в районе Орехово-Борисово Северное, посетитель напал с ножом на охранника. Все случилось 21 августа, во второй половине дня.
Очевидцы события рассказывают, что посетителю сделали замечание, а он среагировал неадекватно. Сначала мужчина начал громко кричать и возмущаться, а потом у него в руках появился нож.
Увидев оружие, сотрудник магазина стал отходить назад, чтобы не провоцировать взбешенного покупателя, но хулиган не думал отступать. Он размахивал ножом и пытался ранить охранника.
В итоге секьюрити был вынужден отбиваться всем, что попало под руку. Он несколько раз бросил в хулигана вещи, лежащие на прилавке, а потом конфликт перешел в рукопашную. Во время драки охранник получил несколько ножевых ранений в область груди.
Телеканалу «360» сообщили, что сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывают помощь и проводят обследование. Что касается хулигана, то его ранее видели в торговом центре – это мужчина средних лет, н и прежде вел себя неадекватно, но агрессии не проявлял.
ИСТОЧНИК KP.RU