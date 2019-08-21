Проект «Здоровая Москва»: Лекции врача Мясникова стали самыми посещаемыми

СЕГОДНЯ 20:43 2019-08-21T20:44:27+03:00

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Проект «Здоровая Москва» стартовал в столице в июне 2019 года. За летние месяцы в лектории проекта прошло около 600 занятий по здоровому образу жизни. Встречи с врачами и признанными экспертами проводятся в московских парках каждый день. Со дня старта проекта «Здоровая Москва» лекции собрали более 6 тысяч слушателей. Общая посещаемость занятий превысила 150 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лекции о правильном питании, занятиях спортом и здоровом образе жизни москвичам прочитали главный врач Первой градской больницы, телеведущий Алексей Свет, главный внештатный специалист по спортивной медицине столичного Департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе, четырехкратный чемпион мира по боевым искусствам Александр Зарубин, телеведущий Александр Мясников и многие другие эксперты. При этом самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва» стал доктор Мясников: его лекцию, которая прошла 20 августа в парке «Митино», собрала рекордное число слушателей — 300 человек. Расписание ближайших лекций можно узнать на сайте проекта.

Напомним, проект «Здоровая Москва» создан для профилактики заболеваемости и направлен на то, чтобы забота о здоровье стала легкой, комфортной и приятной. В столичных парках работают 46 павильонов, в которых можно бесплатно пройти диагностику или заняться спортом. Бесплатные лекции, встречи с интересными людьми, дискуссии и советы по правильному питанию и здоровому образу жизни — все это доступно каждому жителю столицы в популярных местах отдыха москвичей.

ИСТОЧНИК KP.RU