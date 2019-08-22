2019-08-22T14:31:28+03:00
Москва

Москвичам предлагают обменять мусор на билеты в театр

Бесплатно посетить культурные мероприятия можно в рамках акции «Искусство ради экологии»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложат билеты на балет в обмен на мусорМосквичам предложат билеты на балет в обмен на мусорФото: Александр ГЛУЗ
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В рамках акции «Искусство ради экологии» жители Москвы смогут обменять бытовые отходы на билета на культурные мероприятия. Акция пройдет в городе во второй раз и продлится с 31 августа по 24 сентября.

Сообщается, что в этот период в городе будут работать десять пунктов приема отходов. Здесь в обмен на бумагу, пластик, стекло и алюминий можно будет получить билеты в кинотеатр, театр, музей или концертный зал. Всего для участия в акции москвичам предлагают сдать не меньше двух килограммов макулатуры или не менее килограмма алюминия, пишут «Известия».

Пункты приемы бытовых отходов будут действовать в Алексеевском и Останкинском районах, а также в Богородском, Отрадном, Марфино, Свиблово, Лианозово и Сокольниках. В обмен на мусор горожанам предложат посетить Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Мультимедиа-арт-музей, Crocus City Hall, выставку «Робостанция» на ВДНХ, концерты групп «Мельница», «Звери», «Пикник», «Любэ», певца Эроса Рамазотти. Кроме того в наличии будут билеты на сеансы кинотеатров сети «Москино» и на классические балетные постановки «Лебединое озеро», «Жизель» и «Щелкунчик». Билеты будут действительны до конца текущего года передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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