В столичных школах решили не запрещать мобильники у детей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-22T17:44:48+03:00

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В коридорах и классах московских школ по-прежнему будут раздаваться трели не только школьных звонков, но и мобильников. Дети и родители выдохнули - телефоны никто отнимать не будет. Напомним, ранее такие рекомендации по ограничению использования гаджетов в школах страны выпустила рабочая группа Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения. К примеру, предлагается переводить мобильные устройства в беззвучный режим при входе в школу. Также устроить в здании места для хранения мобильников.

- Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?! - сказал заместитель руководителя департамента образования Москвы Александр Молотков. - Просто ребенка нужно научить этим правильно пользоваться, чтобы оно приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного.

По его словам, столичные дети могут оставлять телефоны при себе на уроках, но учиться им придется и обычным наукам, и правилам пользования мобильной трубкой. К тому же, как напомнил Молотков, в городских учебных заведениях по проекту «Московская электронная школа» гаджеты нужны на занятиях так же часто, как и бумажные учебники с пособиями.

Поддерживаете ли вы запрет телефонов в школах?.

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ИСТОЧНИК KP.RU