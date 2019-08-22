Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-22T19:46:43+03:00

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В Москве 31 августа пройдет общегородской молодежный фестиваль «PROлето»: столица попрощается с летним сезоном и отметит грядущий День знаний, который празднуется 1 сентября. Главными площадками фестиваля станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Одним из организаторов фестиваля выступает Российский союз молодежи (РСМ).

- РСМ обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля «PROлето», - рассказал журналистам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. - На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль «Маевка», однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включится в «PROлето». Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место.

Фестиваль стартует на проспекте Сахарова в 15:00 и продлится до самого вечера, до 19:00. Затем праздник переместится на ВДНХ, где продолжится с 20:00 до 23:00.

Организаторы обещают гостям мероприятия немало сюрпризов: яркий музыкальный фестиваль под открытым небом станет эффектной точкой уходящего лета. На красочно оформленных площадках можно будет встретиться и пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями от каникул, сфотографироваться и принять участие в событиях фестиваля. Ожидается, что в концерте примут участие звезды российского шу-бизнеса и популярные музыкальные группы — кумиры молодежи. Хэдлайнеры по традиции будут выбраны зрителями в рамках голосования на портале «Активный гражданин».

ИСТОЧНИК KP.RU