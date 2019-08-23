Москвичам пообещали теплые и сухие выходные

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-23T13:50:03+03:00

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В ближайшие выходные, 24 и 25 августа, в столице ожидается теплая, солнечная и сухая погода. Установившийся антициклон обеспечит город комфортной погодой в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд.

«Совершенно однородный режим погоды. Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная теплая погода. В выходные мы прогнозируем погоду без осадков, ночные температуры в диапазоне от 10 до 13 градусов, а дневные от 20 до 24», - цитирует эксперта ИА НСН.

Вильфанд добавил, что такая же теплая сухая погода сохранится и в начале новой недели. По его словам, пришедший в Москву устойчивый антициклон означает, что погоду легко спрогнозировать, ведь она почти не меняется. Таким образом, концовка лета для москвичей будет весьма комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU