Появился онлайн-сервис о выборах в Мосгордуму седьмого созыва

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-23T17:21:30+03:00

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8 сентября 2019 года пройдут выборы депутатом Московской городской думы VII созыва. Чтобы максимально упростить процедуру голосования, был запущен новый онлайн-сервис info-2019.ru. Как объяснил в интервью агентству городских новостей «Москва» председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, с помощью сайта планируется повысить явку.

- Чем больше людей примут участие в выборах, тем они будут более верными и осознанными. Поэтому профсоюзы приняли официальное решение организовать агитационную работы за явку москвичей на избирательные участки. Наша задача - объяснить людям, как, где и с помощью каких сервисов они могут проголосовать. Мы создали сайт, где можно просто вбить адрес регистрации и получить информацию, в какое время и куда можно прийти и проголосовать, - сообщил Михаил Антонцев.

СПРАВКА «КП»

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года в Единый день голосования. На 45 депутатских кресел претендуют 233 человека. Всего же документы подавали 426 кандидатов, но не все смогли пройти регистрацию. Выборов по партийным списком не будет, только по одномандатным округам.

Досрочное голосование пройдет в период с 28 августа по 7 сентября. Уважительные причины, почему человек не сможет быть на участке 8 сентября (например, отпуск, командировка, производственная необходимость и т.д.), необходимо указать в письменном заявлении в адрес территориальной избирательной комиссии. Досрочно отдать голос можно будет в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни - с 10:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU