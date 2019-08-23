2019-08-23T18:14:44+03:00
Политика

Протестные акции в Москве 31 августа не состоятся из-за Дня знаний

От другой даты организаторы митингов отказались
Иван НЕТРЕБКО
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Санкционированных акций протеста в Москве 31 августа не будетСанкционированных акций протеста в Москве 31 августа не будетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Организаторы митингов в поддержку кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму, планировали провести очередную акцию 31 августа 2019 года на проспекте Сахарова. Но их заявку отклонили.

- 31 августа и 1 сентября запланированы мероприятия ко Дню знаний - концерты, мастер-классы, выставки, экскурсии на улицах, в парках и пешеходных зонах, в том числе в центре города. Большое количество участников не позволит разместить заявленное организаторами количество участников акций. Еще одна причина, почему проведение шествия невозможно - на дорогах ожидаются затруднения в движении в связи с торжественными школьными линейками и возвращением людей из отпусков, - сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В ведомстве уточнили, что предлагали заявителям собраться в этом же месте в другую дату - 25 августа, но они отказались.

Напомним, 27 июля в Москве состоялся несогласованный митинг. Cотрудники правоохранительных органов задержали 295 человек за нарушение общественного порядка. 10 августа прошла уже разрешенная акция, но и там не обошлось без задержаний из-за провокаций.

КСТАТИ

31 августа 2019 года в 15:00 на проспекте Академика Сахарова начнется фестиваль «PROлето», посвященный окончанию лета и наступлению нового учебного года. В 19 часов он завершится и переместится на ВДНХ, где продлится с 20:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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